Stiri pe aceeasi tema

- O conducta ce transporta petrol prin municipiul Moinesti s-a fisurat, doua curti fiind practic inundate cu titei. Pata de petrol a ajuns sa se intinda pe o distanta de 200 de metri patrati, transmite corespondentul MEDIAFAX.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau…

- O conducta de transport petrol s-a fisurat, astazi, in municipiul Moinesti, judetul Bacau. Au fost afectate doua curti prin care trece respectiva conducta, apartinand OMV Petrol. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Bacau, Adrian Cepoi, nu exista risc de poluare a apelor in zona: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/3-aug-ora-14-A-Cepoi.mp3…

- Curțile unor locuințe din municipiul Moinești, județul Bacau, au fost inundate cu petrol, vineri la pranz, dupa ce o conducta de transport s-a fisurat. Reprezentanții mai multor instituții ale statului, printre care pompieri, comisari ai Garzii de Mediu și angajați ai Apelor Romane, s-au deplasat in…

- In cursul zilei de duminica, 1 iulie 2018, efectivele Inspectoratului pentru situații de urgența Maior Constantin Ene al județului Bacau acționeaza in 7 localitați: Bacau, Moinești, Comanești, Slanic Moldova, Targu Ocna, Oituz si Helegiu. Se... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministerul Afacerilor Interne a distribuit, sambata, in zonele afectate de fenomenele meteorologice alimente si alte produse necesare persoanelor evacuate din zonele inundate sau cu potential inundabil. Potrivit unui comunicat de presa al MAI, alimentele si produsele de stricta necesitate…

- Ministerul Afacerilor Interne a distribuit in zonele afectate de fenomenele meteorologice alimente si alte produse necesare persoanelor evacuate din zonele inundate sau cu potential inundabil.Alimentele si produsele de stricta necesitate au fost distribuite in judetele Bacau, Buzau, Covasna si Neamt.In…

- Precipitatiile abundente cazute in dupa-amiaza zilei de luni au provocat inundatii in localitatile Onesti si Slanic Moldova, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. La Onesti au fost inundate 35 de curti si beciuri si patru locuinte iar in Slanic Moldova, in…

- Poluare pe raul Jiu, dupa ce aseara o conducta de titei apartinand OMV s-a spart. Angajatii ABA Jiu se afla de mai bine de 15 ore pe teren si au intervenit cu filtre si baraje de protectie pentru a limita efectele acesteia.