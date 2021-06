Stiri pe aceeasi tema

- Captura impresionanta de droguri in nordul Spaniei, acolo unde polițiștii au confiscat aproape o tona de cocaina neagra. Fara miros și extrem de greu de detectat, drogurile au fost descoperite miercuri de poliția spaniola in colaborare cu cea portugheza, in regiunea Castilla și Leon.

- Mijlocașul echipei FC Argeș, Alexandru Ișfan, a fost convocat la reprezentativa U23 a Romaniei. El se afla pe lista adiționala pentru Jocurile Olimpice! Reprezentativa U23 a Romaniei, cea care va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, va efectua un stagiu de pregatire in Spania, la Marbella. Tricolorii…

- Capitanul naționalei de fotbal a Spaniei, Sergio Ramos, nu a fost inclus in lotul ibericilor pentru Euro 2020. Fundașul este cel mai selecționat jucator de la naționala, avand 180 și fiind al optulea cel mai bun marcator al Spaniei. Motivul este legat strict de faptul ca acesta a suferit o intervenție…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa de echipa Suediei cu scorul de 31-23 (14-7), miercuri seara, la Sibiu, intr-un meci din Grupa a 8-a din faza secunda a preliminariilor Campionatul European - EHF EURO 2022. Vicecampioana mondiala s-a impus la o diferenta de opt goluri, ecart stabilit…

- Autoritatile basce a anuntat, miercuri seara, ca UEFA a decis ca Bilbao sa nu gazduiasca meciuri de la Campionatul European din acest an.“UEFA a trimis o informare conform careia a luat în mod unilateral decizia de a retrage stadionul San Mames de la gazduirea meciurilor de la Euro-2020”,…

- Conform tragerii la sorți de la sediul UEFA, Romania a fost repartizata in grupa B a turneului de fotbal de la Jocurile Olimpice de la Tokyo (Japonia), alaturi de Coreea de Sud, Honduras și Noua Zeelanda, informeaza FRF . Tricolorii, aflați in urna a patra la tragerea la sorți de la Nyon, Elveția, au…

- Reprezentativa de tineret a Romaniei a invins Ungaria, sambata seara, la Budapesta, scor 2-1, in al doilea meci jucat la Campionatul European U21. Tricolorii au revenit dupa ce maghiarii au deschis scorul in inferioritate numerica.

- Echipa naționala de tineret debuteaza impotriva reprezentativei similare a Olandei la Campionatul European de tineret, astazi, de la ora 22:00, iar presa din Spania a analizat lotul convocat de Adrian Mutu pentru turneul final. „Tricolorii” mici se pregatesc pentru al doilea Campionat European de tineret…