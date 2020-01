Altex deschide cel mai mare magazin din tara - 4000 de metri patrati ALTEX Romania, unul dintre cei mai mari retaileri electro-IT din Romania, continua strategia de extindere la nivel national si anunta deschiderea unui nou magazin in Arad, pe 30 ianuarie. Acesta este cel mai mare centru de servicii al retelei din tara, amenajat pe o suprafata de 4000 de metri patrati. ALTEX ajunge, astfel, la un total de 105 magazine in toata tara. In noul magazin din Arad clientii vor gasi o gama de peste 10.000 de produse, dar si oferte special pregatite pentru lansare, care includ reduceri de pana la 60% la sute de produse. Promotiile existente in magazin cu ocazia deschiderii… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

