Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul operatorului economic Altex a promovat reduceri fictive ale produselor incluse in campania Black Friday. Echipele de control ANPC au depistat peste 1000 de produse cu abateri de preț, afișate pe site. In urma acestui lucru, Altex a fost sancționat cu amenda contravenționala de 50.000 de lei,…

- Sub coordonarea Direcției Generale Control și Supraveghere Piața și Armonizare Europeana, din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului, impreuna cu Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor București-Ilfov, s-a desfașurat, in ultimele zile o verificare a mediului online,…

- ANPC a anuntat, marti, printr-un comunicat de presa, ca a desfasurat, in ultimele zile, impreuna cu Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti-Ilfov, o verificare a mediului online in ceea ce priveste modul in care se deruleaza campania Black Friday. “Astfel, in data de 9 noiembrie,…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au propus suspendarea temporara a activitații site-ului altex.ro, dupa ce au accesat astazi site-ul și au gasit ca magazinul vindea peste 1.000 de produse promovate ca fiind la reducere de Black Friday, fara sa aplice reducerile din pretul de referinta. Retailer-ul a…

- Sub coordonarea Direcției Generale Control și Supraveghere Piața și Armonizare Europeana, din cadrull Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), impreuna cu Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor București-Ilfov s-a desfașurat, in ultimele zile, o verificare a mediului…

- Vineri, 12 noiembrie, foarte multe magazine vor organiza deja celebrul Black Friday. Foarte mulți dintre noi ne inghesuim sa facem cumparaturi la prețuri mult reduse. Dar oare chiar toate produsele sunt vandute la mega-oferta? Iata cum ne putem feri de vicleniile magazinelor, care, nu de puține ori,…

- Paul Anghel, directorul general al Directiei Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) arata, intr-o postare pe Facebook, ce trebuie sa faca romanii interesati de ofertele de Black Friday. „Consumatorii trebuie sa se…

- Directorul general al Directiei Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) Paul Anghel explica regulile dupa care sunt fixate reducerile de preturi si le recomanda romanilor interesati de ofertele de Black Friday sa…