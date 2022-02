Stiri pe aceeasi tema

- Altex a dat startul primei campanii de Black Friday din 2022, editia de iarna, care a inceput joi, urmand sa dureze o saptamana, pana pe 23 februarie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Secretarul general al Federatiei Romane de Schi-Biatlon, Puiu Gaspar, considera ca nu e corect spus ca sportivii romani participa doar cu numele la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, afirmand ca Romania se afla in grupul tarilor mijlocii participante la competitia suprema, informeaza Agerpres.…

- Romania ar putea organiza Jocurile Olimpice de iarna pentru tineret din 2028 daca imbunatateste infrastructura necesara, a declarat marti, pentru AGERPRES, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, dupa o intrevedere cu premierul Nicolae Ciuca.

- Ministrul Tineretului și Sportului din Romania, Eduard Novak, a declarat, joi, ca spera ca sportivi romani sa obtina rezultate bune la Jocurile Olimpice de Iarna din Beijing si ca va fi alaturi de ei. Oficialul roman și-a anunțat prezența in Beijing dupa ce Comitetul Olimpic Roman a anuntat lista sportivilor…

- Motorola da startul sezonului festiv cu o noua ediție a campaniei promoționale Hello Cadouri. Anul acesta, cei mai norocoși dintre participanți pot caștiga una dintre cele 10 tablete Lenovo Yoga Tab 11 sau marele premiu, un laptop de gaming Lenovo Legion 7 i9 daca achiziționeaza telefoane din gama de…

- Și anul acesta poți fi raza de speranța pentru un copil! Academia Mamicilor are in evidența mai mulți copii din localitatea Bencecu de Jos, care provin din familii nevoiași. Pentru ei, sa primeasca o ciocolata, o papușa, o mașinuța sau o pereche de ghete calduroase, lucruri considerate banale de alți…

- In topul cu 53 de țari, realizat de Bloomberg , Romania se afla in prezent pe locul 41 și a petrecut aproape tot anul in a doua jumatate a clasamentului, cu excepția catorva luni mai optimiste, din timpul verii. Iarna a generat un nou val pandemic in cele mai multe țari occidentale, intr-un moment in…

- La Brașov a inceput oficial sezonul sarbatorilor de iarna, odata cu aprinderea iluminatului festiv. Conceptul sarbatorilor de iarna din acest an este acela de a aduce aduce un strop din Magia Craciunului in fiecare cartier. Acest program a fost conceput astfel incat sa limiteze riscul raspandirii virusului…