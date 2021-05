Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat anul trecut 10,9 miliarde de tone de produse agroalimentare, in crestere cu 21% fata de 2019, iar valoarea a crescut cu 6% la 8,93 de miliarde de euro, fata de 8,43 miliarde de euro in 2019. Primele trei tari din care Romania a importat in 2020 produse agroalimentare cu cele mai mari…

- “Suprafata cultivata cu cereale pentru boabe a scazut cu 2,4%, iar productia a scazut cu 37,6%, fata de anul precedent, din cauza secetei pronuntate in principalele perioade de vegetatie a culturilor si lipsei irigatiilor, ceea cea condus la randamente scazute la majoritatea culturilor”, potrivit INS.…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 2-a, alaturi de Danemarca si Austria, in preliminariile Campionatului European din 2022 – EHF EURO 2022, conform tragerii la sorti efectuate joi, la Viena. Cea de-a patra componenta a grupei va fi castigatoarea unei grupe din prima…

- Compania de logistica Maracana a a incheiat cu MLP Group, in ianuarie 2021, un contract care prevede inchirierea a peste 5.000 metri patrați spații de depozitare. Facilitatea este programata sa fie preluata de noul chiriaș in luna februarie 2021. Tranzacția a fost intermediata de JLL. ”Noul contract…

- FREE NOW, lider european de servicii multimodale de mobilitate, se implica in lupta impotriva Covid-19 printr-o inițiativa unica de susținere a infrastructurii de vaccinare din Romania și din alte 7 țari in care iși desfașoara activitatea – Germania, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Grecia și Polonia.…

- FREE NOW, o aplicație de ride-sharing din Romania ofera doua curse gratuite persoanelor care merg sa se vaccineze impotriva COVID-19. Singura condiție este ca destinația și/sau punctul de plecare al cursei sa fie un centru de vaccinare din oraș. „FREE NOW se implica in lupta impotriva Covid-19 printr-o…