Alternativă pentru pensionari în noua lege a salarizării: Pot renunța la pensie pentru o indemnizație socială Noua lege a salarizarii va permite pensionarilor cu stagiul de cotizare mai mic de 15 ani sa opteze intre pensia minim garantata, care va fi calculata, insa, pe baza contributivitatii, si o indemnizatie sociala. Aceștia trebuie sa-și exprime alegerea cu trei luni inainte de aplicarea legii. Pensionarii in plata care au realizat stagiul de cotizare […] The post Alternativa pentru pensionari in noua lege a salarizarii: Pot renunța la pensie pentru o indemnizație sociala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

