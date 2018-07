”E o stațiune viticola. In ultimii ani, s-au dezvoltat pe Dealul Viilor mai multe firme in domeniul culturii viței de vie, au inceput sa fie și pensiuni. Ne dezvoltam. S-a facut un drum al vinului. S-a investit in ultimii ani, se poate urca, e o cale de acces. Cred ca-n cațiva ani se va dezvolta și mai mult” a spus viceprimarul Mircea Porosanu.

El anticipeaza ca-n cațiva ani poate fi chiar o alternativa la Valea Prahovei.