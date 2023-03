Stiri pe aceeasi tema

Altercații in Parlamentul Republicii Moldova in timpul prezentarii proiectului de lege privind inlocuirea sintagmei "limba moldoveneasca" cu "limba romana". La un moment dat, in fața tribunei oficiale au ieșit mai mulți deputați ai BCS cu pancarte pe care erau scrise slogane precum "Moldova, moldoveni,…

Revenirea limbii romane la statutul de limba oficiala in Republica Moldova este o normalitate istorica și trebuie sa se intample cat mai repede, a declarat președintele PSD, Marcel Ciolacu, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

Revenirea limbii romane la statutul de limba oficiala in Republica Moldova este o normalitate istorica și trebuie sa se intample cat mai repede", afirma Marcel Ciolacu.

Rusia inventeaza pretexte pentru a destabiliza situația din Republica Moldova și a ațața ura interetnica. Portavocea MID-ului de la Moscova, Maria Zaharova, a acuzat in cadrul conferinței sale saptamanale de presa autoritațile de la Chișinau ca ar incerca asimilarea populației rusofone și marginalizarea…

Vicepreședintele Senatului de la București, Robert Cazanciuc, a propus, in cadrul ședinței comune a comisiilor juridice din Parlamentul de la Chișinau și din Senatul Romaniei, ca deputații din Romania sa poata deține mandate și in Republica Moldova, relateaza Unimedia preluat de Rador.

Ofițerii Serviciului Protecție Interna si Anticorupție (SPIA) din Republica Moldova impreuna cu ofițerii DNA din Romania au descins marți, 17 ianuarie, cu percheziții la mai multe posturi vamale din Republica Moldova.

Presedinta Maia Sandu saluta initiativa Ministerul Educatiei prin care, incepand cu 2023, adultii vor beneficia de cursuri gratuite de invatare a limbii romane, arata un comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale din Republica Moldova, noteaza news.ro.

Conform ultimului recensamant realizat de Oficiului Național de Statistica (ONS) din Marea Britanie, romana este cea mai vorbita limba in Anglia și Țara Galilor dupa engleza și poloneza, noteaza agenția Rador, citand ziarulromanesc.net.