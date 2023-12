Altercație între un agent de pază și mai multe persoane, în Band Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Band au fost sesizați joi, 14 decembrie, de catre o femeie in varsta de 51 de ani, din Band, cu privire la faptul ca in timp ce se afla intr-un imobil din localitate ar fi fost agresata de un agent de paza. "In urma cercetarilor efectuate, s-a constatat ca, pe … Post-ul Altercație intre un agent de paza și mai multe persoane, in Band apare prima data in Stiri… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Politistii din judetul Mures au deschis o ancheta, dupa o altercatie care a avut loc intre o femeie si un agent de paza. In conflict au fost implicati ulterior fiul femeii si partenerul acesteia, potrivit news.ro.”La data de 14 decembrie 2023, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Band au fost sesizati…

