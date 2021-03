Altercaţie între două persoane, într-un centru comercial din centrul Ploieştiului F. T. In seara zilei de marti, 16 martie a.c., in jurul orei 18:00, angajati ai Secției de Poliție Ploiești au fost alertati ca intr-un complex din zona centrala are loc o altercație intre doua persoane. In legatura cu acest incident, IPJ Prahova a precizat intr-un comunicat de presa faptul ca „la fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție pentru clarificarea starii de fapt și luarea masurilor legale in consecința. Din cercetari a rezultat ca doua persoane s-au agresat fizic, unul dintre barbați ranindu-l superficial pe cel de-al doilea cu un obiect ascuțit in zona mainii, acestuia fiindu-i… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

