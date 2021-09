Alte zece persoane, printre care o femeie de 35 de ani, au murit din cauza Covid

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane vaccinate impotriva COVID-19 au murit in Republica Moldova, dupa ce s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2. nunțul a fost facut vineri seara, de ministrul Sanatații din țara vecina, Ala Nemerenco, potrivit gandul.ro. Oficialul a explicat acolo ca este vorba despre o persoana care s-a infectat…

- Trei persoane au decedat, in ultimele 24 de ore, din cauza complicațiilor cauzate de infecția Covid-19, anunța Ministerul Sanatații. Toate trei victime erau internate in Spitalul Clinic din Balți, iar cea mai tanara dintre ele avea doar 59 de ani. Astfel, bilanțul deceselor survenite in urma infectarii…

- Cinci persoane au decedat de Covid-19 in ultimele 24 de ore, anunța Ministerul Sanatații. Fiecare persoana, decesul careia a survenit din cauza complicațiilor coronavirusului suferea și de alte comorbiditați. Cea mai tanara victima avea 34 de ani. Este vorba despre o femeie din raionul Leova.

- Zece persoane au decedat de Covid-19 in ultimele 24 de ore, anunța Ministerul Sanatații. Fiecare persoana, decesul careia a survenit din cauza complicațiilor coronavirusului suferea și de alte comorbiditați.

- O femeie de 49 de ani originara din comuna bistriteana Maieru, venita recent in tara din Irlanda impreuna cu sotul, a decedat la domiciliu din cauza COVID-19. Diagnosticul s-a aflat abia la autopsie, avand in vedere ca femeia nu a apelat la ajutor medical, potrivit informatiilor furnizate…

- Doar 15% din moldoveni s-au vaccinat cu ambele doze. Datele au fost prezentate de Ministerul Sanatații. In total, au fost administrate 1.100.000 de doze de vaccinuri și au fost raportate in jur de 1.500 de reacții adverse post imunizare. Potrivit specialiștilor cauza numarului mic de persoane vaccinate…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța despre alte patru decese. Fiecare persoana, decesul careia a survenit din cauza complicațiilor coronavirusului suferea și de alte comorbiditați.

- Pana astazi, 7 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.078.952 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.043.171 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…