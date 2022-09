Guvernul de la Chisinau a interzis companiei Air Moldova sa reia zborurile intre Chișinau și Moscova. Zborurile intre Chișinau și Moscova sunt suspendate din luna februarie. Operatorii aerieni naționali din Republica Moldova vor avea interdicție de a efectua zboruri in Federația Rusa. Autoritatea Aeronautica Civila (AAC) a emis sambata o Directiva Operaționala in acest sens. […] The post Alte zboruri cu avionul ANULATE! Este INTERZIS sa mai zboare catre aceasta tara! Guvernul a decis first appeared on Ziarul National .