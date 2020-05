Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea OFICIAL: Niciun caz nou de infectare cu coronavirus in județul Alba, din 609 teste. 160 de persoane pozitive, 78 de persoane vindecate și 8 decese Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, sambata 25 aprilie, in județul Alba nu a fost inregistrat nici…

- Prefectul judetului Mures, Mara Toganel, a declarat, pentru Mediafax, ca in Cracounesti au fost identificate si izolate la domiciliu un numar de 224 de persoane, contacti. „In localitatea Craciunesti au fost inregistrate 76 de cazuri pozitive de infectie cu COVID-19 si 224 de persoane sunt…

Numarul cazurilor raportate miercuri a ajuns la 129, la Cluj, in ultimele 24 de ore fiind confirmate inca 10 persoane infectate cu noul coronavirus.

Au aparut primele cazuri ale unor persoane infectate cu COVID-19, din Campia Turzii. Una dintre persoane este carantinata in județul Cluj, dupa revenirea in țara, dar nu a fost in Campia Turzii....

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA // La ultima informare, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.292 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.292 de persoane confirmate pozitiv, 115 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 41 la București, 7…

- In cursul nopții trecute a fost confirmat inca un deces al unei persoane confirmata pozitiv la infecția cu noul coronavirus. Este decesul cu numarul 24 inregistrat in Romania. Este vorba despre o femeie de 80 ani, din judetul BACAU, internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iași in secția de…

- Pâna astazi, 25 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 23 la București, 6 la Craiova, 2 la…

Azi, la nivelul județului Cluj erau 272 de persoane in carantina și 2.936 de persoane aflate in autoizolare la domiciliu. Totodata, s-a dat o amenda de 5.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor...