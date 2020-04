Stiri pe aceeasi tema

- Numarul proaspetelor mamici cu coronavirus internate la Maternitatea Bega din Timișoara a ajuns la trei, dupa ce a mai fost transferata o lauza cu cei doi copii carora le-a dat naștere de la Maternitatea Odobescu. Mama care tocmai a nascut a fost transferata de la „Odobescu” dupa ce a fost confirmata…

- Romania a ajuns la peste 900 de persoane diagnosticate cu COVID-19. Timișoara are 53 de pacienți vindecați, iar in toata țara sunt opt pacienți in stare grava. 13 persoane au decedat deja, una la spital in Timișoara. Pana miercuri, 25 martie, in Romania au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate…

- Luni un barbat din Reșița a fost transportat la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara dupa ce a fost declarat pozitiv la infecția cu coronavirus. Marți o alta pacienta, in etate și revenita de curand din Spania, a ajuns și ea la spitalul de Infecțioase, dupa ce a fost depistata și aceasta pozitiv…

- Inca doua persoane din Timișoara au fost depistate cu coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica – GCS. 158 de cazuri de persoane cu coronavirus sunt in Romania. Grupul de Comunicare Strategica transmite ca au fost inregistrate 19 noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus: patru in Arad, trei…

- In urma testelor realizate la Timișoara au fost descoperite șase noi cazuri de coronavirus. Este vorba de șase femei – trei cadre medicale și trei paciente care au intrat in contact cu o femeie de 26 de ani din Hunedoara care nu a respectat izolarea. Tanara care are coronavirus și acume este internata…

- Duminica dupa-amiaza, spitalul Matei Balș a definitivat testele pentru trei din cei patru oameni din Ambulanța București care au consultat și transportat barbatul de 49 de ani.Trei oameni, medicul care l-a consultat pe barbat, ambulanțierul sau și asistenta au primit rezultatul negativ pentru coronavirus,…

- Un al doilea test cu rezultat negativ a fost inregistrat pentru femeia de 38 de ani diagnosticata cu coronavirus si internata la Timisoara. Pacienta s-a vindecat, insa ramane pentru moment internata in spital. Aceeasi situatie este si in cazul barbatului de 47 de ani, dupa ce in 12-a zi rezultatul era…

- Expertii din Comisia Nationala pentru Sanatate din China au confirmat luni transmiterea de la om la om a unui nou tip de coronavirus (2019-n-CoV) si infectii in randul personalului medical, informeaza Xinhua. Zhong Nanshan, un renumit specialist in patologii respiratorii si coordonator al echipei, a…