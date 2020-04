Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 69 de ani din orasul Tiraspol, dar si un barbat de 70 de ani din Glodeni au murit dupa ce a fost infectati cu COVID-19. Femeia a fost internata in spitalul din Slobozia, pe 5 aprilie, fiind in stare grava. Ea a fost contectata la respiratie artificiala. Presa din regiunea transnistreana…

- O femeie de 69 de ani din orasul Tiraspol a murit dupa ce a fost infectata cu COVID-19. Pacienta a fost internata in spitalul din Slobozia, pe 5 aprilie, fiind in stare grava. Ea a fost contectata la respiratie artificiala. Presa din regiunea transnistreana scrie ca femeia mai suferea de diabet zaharat…

- Inca o persoana din țara noastra a decedat, fiind rapusa de coronavirus. Anunțul a fost facut de reprezentanții Ministerului Sanatații și Protecției Sociale. Astfel, bilanțul se ridica la 33 de morți din cauza COVID-19.

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale din Republica Moldova informeaza despre inregistrarea altor doua decese din cauza infectiei COVID-19. Este vorba despre un barbat de 80 ani din Glodeni si un barbat de 80 ani din Soroca, care au fost internati in stare grava.

- Inca doua persoane au murit de COVID-19 in Republica Moldova. Intr-un caz este vorba de un barbat din Cahul, in varsta de 71 de ani, internat in spital pe 2 aprilie. In alt caz este vorba de un barbat de 62 de ani din Glodeni, internat pe 6 aprilie. Bilantul deceselor a urcat la 25.

- Inca doua persoane au murit de COVID-19 in Republica Moldova. Este vorba despre un barbat de 41 de ani, care a decedat la Institutul de Medicina Urgenta, fiind internat in stare grava cu pneumonie bilaterala. De asemenea, barbatul suferea de hipertensiune, diabet zaharat de gradul doi si boala renala…

- Inca doua persoane au murit de COVID-19 in Republica Moldova pe parcursul zilei de sambata, 4 aprilie. Este vorba despre doua femei din Chisinau, in varsta de 65 si, respectiv, 57 de ani. Toto sambata, si-a pierdut viata o tanara de 27 de ani din Tiraspol si un barbat de 79 de ani din Chisinau. Bilantul…

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Bilanțul global al deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, scrie CNN. Numarul de cazuri confirmate cu noul coronavirus, la nivel global, este acum 73.243, potrivit Mediafax. Șeful Organizației…