- Prim-ministrul Chicu a convocat in sedinta Comisia pentru Situatii Exceptionale. Membrii Comisiei au prezentat informatia despre evolutia situatiei epidemiologice si au discutat eficienta masurilor intreprinse pentru a preveni raspandirea infectiei.

- Militarii Armatei Naționale patruleaza pe strazi și prin parcuri, impreuna cu polițiștii și carabinierii, pentru a se asigura de faptul ca oamenii respecta regulile stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale in perioada starii de urgența.

- Administratorul unui club de noapte din Chișinau a organizat o petrecere, in plina pandemie de coronavirus. Pentru aceasta fapta, barbatul risca o amenda de pana la 75,000 de lei moldovenești, informeaza publika.md. La data de 27 martie, prin intermediul unei rețele de socializare, agentul economic…

- [caption id="attachment_46211" align="alignleft" width="300"] Alexandru Ambros[/caption] Ne-am pomenit intr-o situație excepționala, pentru care, trebuie sa recunoaștem, nimeni nu a fost pregatit. Care au fost primii pași ai Primariei Ungheni pentru a preveni infecția COVID-19 și declanșarea unei eventuale…

- Comunicat de presa In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul coronavirus, astazi, 27.02.2020, ora 16.00, Post-ul In caz de coronavirus, au fost aprobate patru centre de carantina in trei orase si o comuna din judet apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Italia este noul Wuhan al Europei! Sunt confirmate 7 decese din cauza coronavirusului, iar numarul celor infectați a ajuns la 220. Guvernul de la Roma a luat masuri draconice in zonele afectate din nordul țarii, Lombardia și Veneto. Aici se afla peste 300.000 de romani.

- Ultimul bilant este de 218 cazuri in China, dintre care trei mortale. La peste o luna de la aparitia sa intr-o piata din Wuhan (centru), virusul, din familia SARS (Sindrom acut respirator sever), afecteaza acum alte trei tari din Asia: Japonia, Coreea de Sud si Thailanda. Zhong Nanshan, un cercetator…