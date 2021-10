Stiri pe aceeasi tema

- Capitala este inconjurata de localitati carantinate. Pe tot parcursul saptamanii, in cinci localitați din judetul Ilfov va fi carantina de noapte doar in weekend, iar in 23 de localitați devine obligatoriu certificatul verde COVID.

- Inevitabilul s-a produs, astfel ca București va intra de astazi in scenariul roșu dupa ce rata de infectare Covid-19 a atins 3, 3 la mia de locuitori. Astfel, Capitala va intra alaturi de județele Timiș, Satu-Mare și Ilfov in scenariul roșu, ceea ce inseamna ca multe activitați se vor putea desfașura…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a adoptat sambata o hotarare privind instituirea de restricții in opt localitați din județ. Prefectul din Ilfov, , Daniel Zamfir, a confirmat informația intr-o intervenție la Digi24.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis aplicarea unor noi masuri anti-COVID in localitatile Branesti si Domnesti, unde rata de incidenta a COVID-19 cumulata...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis aplicarea unor noi masuri anti-COVID in localitatile Branesti si Domnesti, unde rata de incidenta a COVID-19 cumulata la 14 zile a depașit pragul de 2 la mie. Noile masurile vor intra in vigoare de joi, 16 septembrie, la ora 00:00. Printre…

- Din cauza gradului mare de infectare cu COVID-19, alte doua localitați din Ilfov au impus noi restricții. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis reintroducerea masurilor pentru Branești și Domnești.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a decis, luni, impunerea de restrictii in comunele Berceni, Bragadiru si Voluntari, unde s-au inregistrat valori ale ratei de incidenta cumulata calculata la 14 zile de peste 2 la 1.000 locuitori,

- Tulpina Delta a inceput sa faca ravagii in mai multe zone din Romania! Știm cu toții faptul ca numarul cazurilor infectate cu Covid-19 crește semnificativ de la o zi la alta, astfel unele localitați deja se tem de valul care este tot mai aproape de noi. Recent, autoritațile au impus noi restricții in…