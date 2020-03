Stiri pe aceeasi tema

- Au fost inregistrate inca 2 decese din cauza noului coronavirus in Romania. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, numarul victimelor urca la 46. Caz 45. Barbat, 57 de ani, jud. Timiș. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de…

- Romania are deja 42 de persoane diagnosticate cu COVID-19 care au murit. Ultimele doua decese au fost facute publice de Grupul de Comunicare Strategica duminica, 29 martie, cand au venit rezultatele testelor, la cateva zile de la moarte. O femeie de 75 de ani, din județul Hunedoara, a decedat in 26…

- Doi batrani din județul Hunedoara sunt victimele cu numerele 41 și 42 puse de autoritați pe seama epidemiei de coronavirus. Este forba despre o femeie de 75 de ani din județul Hunedoara, care suferea de bromhopneumopatie cronica obstructiva și care a murit in data de 26 martie. Probele prelevate cu…

- Ziarul Unirea Alte DOUA DECESE provocate de coronavirus in Romania: Bilanțul național a ajuns la 40 de morți. O tanara de doar 27 de ani printre cazuri Grupul de Comunicare Strategica a confirmat duminica dupa masa inca doua decese provocate de noul coronavirus in Romania. Deces 39 Barbat, 71 ani, județul…

- Inca trei decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate, numarul total ajungand la 29, a informat sambata Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit surse citate, toate persoanele decedate sunt din judetul Arad, respectiv trei femei in varsta de 71 de ani, 74 de ani…

- Alte patru decese ale unor persoane confirmate cu Covid-19 au fost anuntate, joi seara, de autoritati. Bilantul mortilor a ajuns The post Alte patru decese cauzate de coronavirus. Peste 1000 de oameni sunt infectați appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Guvernul de la Londra a intensificat, luni, masurile de contracarare a virusului, stopand activitațile sociale și cerand persoanelor vulnerabile sa se izoleze timp de 12 saptamani. Patrick Vallance a afirmat ca impactul masurilor asupra numarului de infectari ar trebui sa se vada in doua-trei…

- Prezentam lista cazurilor de coronavirus confirmate pana acum! Alte trei noi cazuri de coronavirus au fost confirmate vineri, astfel ca bilanțul imbolnavirilor ajunge la 73. Pacienții sunt 3 femei din Timișoara Cazurile de coronavirus confirmate pana acum in Romania: 1. Primul caz de infectare cu coronavirus…