- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sâmbata, trei noi decese provocate de virusul COVID-19 în România. Cele trei victime au vârste cuprinse între 60 si 74 de ani. Decesul 27 Femeie, 71 ani din Arad, cunoscuta cu diabet zaharat, s-a internat…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat inca 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numarul total ajungand la 29. Toate persoanele decedate sunt din judetul Arad. Este vorba de o femeie de 71 de ani din Arad, cunoscuta cu diabet zaharat, care s-a internat la Spitalul Judetean,…

Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 care au murit in Romania a ajuns la 22. Un barbat din Timiș este printre aceste persoane. Un alt barbat a murit in drum spre spitalul din Timișoara.

- A avut loc al 18-lea deces al unui pacient cu coronavirus in Romania. Este vorba despre o femeie de 76 de ani, din județul Cluj, care avea afecțiuni preexistente. Este o femeie din județul Cluj, internata in data de 20 martie in Spitalul din Huedin. „Pacienta a fost transferata in data de 22.03.2020…

- Decesul cu numarul 14, al unei persoane cu COVID-19, a fost inregistrat in Romania. Este vorba despre un pacient de 52 ani, infectat cu coronavirus, internat in Spitalul Județean de Urgența Suceava. The post Al 14-lea deces al unei persoane cu coronavirus, in Romania appeared first on deBanat.ro - spune…

- Romania a ajuns la peste 900 de persoane diagnosticate cu COVID-19. Timișoara are 53 de pacienți vindecați, iar in toata țara sunt opt pacienți in stare grava. 13 persoane au decedat deja, una la spital in Timișoara. Pana miercuri, 25 martie, in Romania au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate…

- Duminica, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la SCBI…

Numarul cazurilor de coronavirus a ajuns la 367 in Romania, conform Grupului de Comunicare Strategica. Sunt 17 persoane cu COVID-19 internate la Timișoara cu coronavirus. La Victor Babeș, 36 de persoane au fost vindecate. Pana la acesta data, de la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr.Victor…