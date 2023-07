Alte semne noi apărute pe Colosseumul din Roma Dupa cazul turistului care și-a scris numele pe Colosseum, devenit viral pe internet, alți doi tineri au fost surprinși in timp ce scrijeleau pereții monumentului de la Roma. Este vorba de doi adolescenți de 17 ani, o elvețianca și un german, care au fost sancționați de autoritațile din Roma. Fata de 17 ani este din Elveția și se afla in excursie cu familia la Roma. Acesta a fost filmata de un ghid turistic in timp ce iși scrijelea inițiala numelui pe Colosseum. Tanara a fost acuzata ca a adus atingeri unor bunuri culturale și risca pana la 5 ani de inchisoare plus o amenda de 15.000 de euro.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

