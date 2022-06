Stiri pe aceeasi tema

- Prețul petrolului a crescut vineri, susținut de restrangerea ofertei și de noile sancțiuni impuse Iranului, dar prețurile erau pe cale sa inregistreze un declin saptamanal, pe fondul majorarilor de dobanda ale marilor banci centrale care au alimentat ingr

- Litrul de motorina standard a trecut de 9 lei, iar in unele stații din marile orașe ajunge și la 9 lei și 17 bani. Benzina standard este inca sub 9 lei. Miercuri, prețul a urcat la 9 lei și 8 bani pe litru, asta inseamna o creștere de 9 bani pe litru. Aceeași majorare a fost și la litrul de benzina…

- Prețul petrolului continua sa creasca: A ajuns la maximele ultimelor doua luni Prețul petrolului continua sa creasca: A ajuns la maximele ultimelor doua luni Din cauza semnelor de oferta limitata inainte de sezonul de vara din SUA, preturile petrolului au crescut joi cu aproximativ 3%, pana la maximele…

- Prețul gazelor naturale furnizate de Engie a ajuns la 0,68 lei/ kWh, cu TVA și toate tarifele de distribuție și transport incluse. Furnizorul de gaze naturale a inceput sa anunțe consumatorii carora le expira contractele despre noile tarife care vor fi valabile de la 1 iulie. Potrivit ofertei Engie,…

- La inceputul lunii aprilie, prețurile la apartamentele de vanzare din Cluj-Napoca cresc exagerat. O locuința in municipiu a ajuns sa coste, in medie, peste 2.400 de euro pe metru patrat util.

- Romanii se pregatesc de sarbatoarea Invierii Domnului, iar cei care vor sa puna carnea de miel pe masa au intalnit in piețe și supermarketuri prețuri record. Zilele acestea, carnea de miel a devenit un adevarat lux. Mai ales pentru cei cu salarii relativ mici. In cazul pensionarilor cu sume sub 1.500…

- Prețul unui kilogram de carne de miel in viu oscileaza in jurul valorii de 20 de lei, dar se dubleaza la carcasa. In acest caz, prețurile sunt cuprinse intre 40 și 45 de lei pentru un kilogram de carne de miel. Nu, nu este o gluma, acestea sunt prețuri valabile in județul Salaj. Din pacate, carnea de…

- Carnea de miel se vinde cu 40-45 de lei kilogramul in piata alimentara din municipiul Sfantu Gheorghe, pretul fiind aproape dublu fata de anul trecut.