Șoferii bucureșteni mai pot cumpara vineri dimineața benzina mai ieftina de 7 lei/l doar in 3 stații Petrom și in stațiile Lukoil, in urma deciziilor de joi ale liderului pieței, OMV Petrom, și ale Mol de a scumpi carburanții cu 5 bani/l. In ultima saptamana, OMV Petrom a majorat cu 15 bani/l prețul motorinei și cu 9 bani/l pe cel al benzinei. In urma scumpirilor de astazi, prețul benzinei standard (6,96-7,03 lei/l) se situeaza cu 9-13 bani sub prețul motorinei (7,09-7,12 lei/l) in stațiile Petrom. Compania mai vinde benzina mai ieftina de 7 lei/l doar in trei stații din capitala (doctor Herescu,…