- Deces 446 Barbat, 84 ani din județul Iași. Internat in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, secția Boli Infecțioase in data de 03.04.2020, transferat in secția ATI in data de 11.04.2020. Rezultat pozitiv pe data de 05.04.2020. Decedat pe data de 19.04.2020. Comorbiditați: HTA, insuficiența cardiaca,…

- Deces 258 – Barbat, 75 de ani din judetul Bacau.Debut pe data de 31.03.2020.Internat la Spitalul Municipal Onesti pe 31.03.2020, unde a primit oxigen pe masca. Confirmat pe 01.04.2020 in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi. Decedat pe 09.04.2020. Boli preexistente: pneumopatie acuta, insuficienta…

- UPDATE, ora 19:00 – Inca sase persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 168, a informat, luni, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre despre cinci barbati si o femeie, cu varste cuprinse intre 54 si 86 de ani. * Deces 163 – Barbat, 86 ani, din judetul…

- Au fost inregistrate 168 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Deces 163 Barbat, 86 ani din jud. Botoșani. Internat in data de 23.03.2020 in SCUJ Botoșani in Secția de Chirurgie, Accident casnic, Diabet zaharat. Data deces 31.03.2020. S-au recoltat probe necroptice…

- Deces 115 Femeie, 53 ani, jud Caraș Severin. Internata in SJ Reșița in data de 25.03.2020, rezultat pozitiv in 26.03.2020. Contact cu fiica intoarsa din Dubai. Fara boli cronice asociate. Deces in data de 02.04.2020. Deces 116 Barbat, 70 ani, jud Mureș. Simptomatic din data de 29.03.2020, fara context…

- Au fost inregistrate 90 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Deces 87 Barbat, 77 ani din jud. Bistrița Nasaud. Internat din 22.03.2020 in SJU Bistrița – Secția Boli Interne, cu diagnosticul: BPOC acutizat, Cardiomiopatie dilatativa, Cardiopatie Ischemica Cronica,…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, putin inainte de miezul noptii, ca au fost raportate inca trei decese confirmate cu COVID 19.Cele trei persoane sunt:15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi in sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020.16.…