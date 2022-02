Alte sancțiuni la adresa Rusiei vor fi anunțate astăzi Consiliul Europei a anuntat aseara ca planifica sa adopte vineri sanctiuni la adresa Rusiei dupa agresiunea armata asupra Ucrainei, transmite AFP. Aceste sanctiuni ar putea fi anuntate la finalul unei noi „reuniuni extraordinare” a reprezentantilor permanenti ai celor 47 de state membre – printre care Rusia si Ucraina – care joi au dezbatut cu usile inchise timp de ore intregi la Strasbourg. LIVE NOW: press conference following the special #EUCO on the situation in Ukraine https://t.co/TJAm4bKb3F — EU Council (@EUCouncil) February 25, 2022 Ei ar putea invoca articolul 8 din statutul CoE ce permite… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Matthew Chance, 51 de ani, corespondentul postului american CNN la Kiev, capitala Ucrainei, și-a intrerupt relatarea pentru a se echipa cu vesta antiglonț și pentru a-și pune pieptarul „Press”, in tentativa de a se pune la adapost, in condițiile in care, pe fundal, se auzeau explozii puternice. In timp…

- Recunoașterea de catre Rusia le-ar putea permite liderilor separatiști sa ceara ajutor militar din partea Moscovei, un pas care ar aduce un razboi cu Ucraina mai aproape de realitate.Nu știm deocamdata ce masura va lua in continuare Putin, dar liderul de la Kremlin a avertizat luni Kievul sa se opreasca…

- O parte a unei conducte de gaz din apropierea Luhansk, unul dintre principalele orașe din regiunea separatista a Ucrainei, a luat foc vineri seara, dupa o explozie, a relatat agenția rusa de presa Ria Novosti. Gazoductul Druzhba a luat foc in Luhansk, dupa o explozie puternica, iar echipele de urgența…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat marti ca informatiile serviciilor secrete in legatura cu prezenta rusa la frontierele Ucrainei inca nu sunt incurajatoare, in ciuda anuntului privind retragerea anumitor trupe si "deschiderea la dialog" din partea Moscovei, relateaza AFP si Reuters."Rusia…

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele rus Vladimir Putin au convenit miercuri asupra necesitații de a gasi o „rezolvare pașnica” a crizei ucrainene, a declarat Downing Street dupa o conversație telefonica între cei doi lideri, potrivit AFP.Aceștia au convenit sa aplice…

- O invadare a Ucrainei ar implica Rusia intr-un conflict "violent si sangeros'' si ar echivala cu crearea ''unei noi Cecenii'', a avertizat premierul britanic, Boris Johnson. Londra a anuntat luni ca va repatria o parte din personalul sau diplomatic in Ucraina, in contextul amenintarii tot mai mari din…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca informațiile privind șansele unei invazii ruse în Ucraina sunt sumbre, dar aceasta nu este inevitabila, și l-a avertizat pe președintele Vladimir Putin ca orice conflict ar putea deveni "o noua Cecenie"."Trebuie sa facem…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), bratul judiciar al Consiliului Europei, va reduce, de la 1 februarie, de la șase la patru luni termenul in care poate fi sesizata dupa epuizarea cailor de recurs nationale, a anuntat luni instanta paneuropeana de la Strasbourg, potrivit AFP, citata de Agerpres.…