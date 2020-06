Stiri pe aceeasi tema

- Prin ordinul comun al Ministrului afacerilor interne și al Ministrului transporturilor infrastructurii și comunicațiilor operatorii de transport sunt obligați sa asigure distanța intre persoane, de cel puțin 1,5 m, in zonele cu risc de aglomerare; sa informeze pasagerii prin afișe, mijloace de comunicare…

- Ministrul Transporturilor Lucian Bode a declarat ca purtarea maștilor și a manușilor ar putea fi condiții obligatorii pentru pasagerii din trenuri dupa 15 mai, cand Romania va trece de la starea de urgenta la starea de alerta."Noi am spus foarte clar: nu aveți echipament de protecție, nu urcați in tren.…

- Povestea romanului Ovidiu Olea a ajuns in “The Guardian”. Tanarul s-a imbogatit in plina pandemie de coronavirus dupa ce s-a transformat dintr-un antreprenor in tehnologie financiara intr-un “mogulul mastilor de protectie”.La finalul lunii ianuarie, Olea incerca sa faca rost de cateva zeci de masti…

- Dupa cum am mai scris, Comitetul Local pentru Situații de Urgența a hotarat ca de vineri, 1 mai 2020, pe raza orașului Cugir sa fie oligatorie purtarea maștilor de protecție in TOATE spațiile publice inchise și pe transportul in comun. Insa… se pare ca in cazul unor magazine alimentare din Cugir, acest…

- Uber a decis, in contextul pandemiei de COVID-19, sa impuna purtarea mastilor de protectie in masinile inscrise in cadrul serviciului si va folosi tehnologia pentru a se asigura ca noile reguli sunt respectate. Purtarea mastilor de protectie va fi obligatorie pentru cursele Uber, atat pentru soferi,…

- Purtarea maștilor de protecție va deveni obligatorie in Bulgaria. Masura intra in vigoare duminica și este menita sa limiteze raspandirea noului coronavirus, mai ales pe perioada sarbatorilor pascale, conform Agerpres.Guvernul de la Sofia doreste ca purtarea mastii sanitare in locurile publice sa fie…

- F. T. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Prahova, simpla purtare a maștilor nu asigura o protecție eficienta decat in condițiile in care sunt respectate unele reguli, cum ar fi: *Maștile simple chirurgicale au o protecție net superioara celor textile. *Purtarea de maști textile poate ajuta la reducerea…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a transmis un mesaj in care susține ca maștile de protecție nu reprezinta soluția pentru oprirea pandemiei de Covid-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS, a declarat, in timpul unei conferințe de presa, ca maștile nu sunt „soluția miracol” in lupta cu…