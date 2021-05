Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.414 vaccinuri: 339 Moderna, 476 AstraZeneca și 2.599 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 136 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare au fost imunizate 1.384 de persoane. De asemenea, in cadrul…

- 59.538 de persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar 27.839 de persoane au primit rapelul. De la inceputul campaniei de vaccinare, pe 27 decembrie 2020, au fost administrate 4.575.020 de doze unui numar de 2.860.598 de persoane, dintre care 1.146.176 au primit o doza si 1.714.422 si pe cea de-a doua.Totodata,…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, luni, ca peste 75.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Au fost inregistrate 96 de reactii adverse, intr-un caz fiind vorba despre o forma grava. Potrivit CNCAV, 75.267 de persoane…

- Peste 81.000 de romani au fost vaccinați in ultimele 24 de ore, conform Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Dintre cele 81.178 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 55.093 au primit prima doza de vaccin, iar 26.085 a doua doza.…

- 51.402 romani au fost vaccinați și au fost inregistrate 140 de reacții adverse, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 ( CNCAV ). Un numar de 42.359 de persoane au primit prima doza de vaccin, iar 9.043 pe cea de-a doua doza. In ultimele 24 de ore,…

- Duminica au fost vaccinați peste 45.000 de romani și au fost inregistrate 71 de reacții adverse, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). Un numar de 37.324 de persoane au primit prima doza de vaccin, iar 7.860 cea de-a doua doza.…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat ca luni au fost vaccinați 32.149 de romani și au fost inregistrate 179 de reacții adverse. In ultimele 24 de ore, 22.934 de romani au primit vaccinul Pfizer, iar 9.215, pe cel de la AstraZeneca.…

- Pe 27 decembrie 2020 , Romania a dat startul campaniei de vaccinare, dupa ce, cu doua zile inainte, pe 25 decembrie , vaccinul anti-COVID produs de Pfizer a ajuns in țara noastra. Campania de vaccinare a inceput cu lucratorii din domeniile sanatații și social și continua in prezent cu etapa a doua,…