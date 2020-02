Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane venite din China au fost plasate in carantina la domiciliu, a anuntat, luni, Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati. Potrivit sursei citate, este vorba despre patru cetateni romani, care insa nu prezinta semne clinice ale infectiei cu coronavirus. In afara celor patru, in judetul Galati…

- 13 persoane care au ajuns la Galați venind din China au fost plasate in carantina la domiciliu. Este vorba despre opt romani și cinci chinezi.Cele 13 persoane trebuie sa stea izolate in propriile case timp de doua saptamani, ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului. Acestea…

- Un numar de 13 persoane, dintre care cinci cetateni chinezi si opt romani, veniti in Galati, din China, sunt tinuti in carantina la domiciliu, informeaza, joi, Directia de Sanatate Publica(DSP)...

- Un numar de 13 persoane, dintre care cinci cetateni chinezi si opt romani, veniti in Galati, din China, sunt tinuti in carantina la domiciliu, informeaza, joi, Directia de Sanatate Publica(DSP) Galati, citata de agerpres.ro.

- Un numar de 13 persoane, dintre care cinci cetateni chinezi si opt romani, veniti in Galati, din China, sunt tinuti in carantina la domiciliu, informeaza, joi, Directia de Sanatate Publica(DSP) Galati. Potrivit sursei citate, cele 13 persoane au ajuns in Galati incepand cu 29 ianuarie, patru dintre…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a urcat la 56 de morti si aproape 2.000 de persoane contaminate, au anuntat duminica autoritatile locale, la o zi dupa avertismentul lansat de presedintele Xi Jinping in legatura cu o accelerare a propagarii noului tip de

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a urcat la 56 de morti si aproape 2.000 de persoane contaminate, au anuntat autoritatile locale, la o zi dupa avertismentul lansat de presedintele Xi Jinping in legatura cu o accelerare a propagarii noului tip de coronavirus,

- Imagini uluitoare surprinse in apropierea orașului Wuhan, din China, de unde s-a raspandit tulpina de coronavirus ce a ucis deja 26 de persoane. Zeci de utilaje au fost aduse pentru a construi un spital nou, iar termenul limita pare ireal – doar 10 zile. Pe imaginile surprinse din aer se pot observa…