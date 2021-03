Alte patru localități din București, în pericol de carantinare Alte patru localitati din judetul Ilfov ar urma sa intre in carantina pentru o perioada de 14 zile. Este vorba despre Domnești, Jilava, Pantelimon și Voluntari. Prefectul judetului Ilfov, Daniel Zamfir, a precizat sambata, la Digi 24, ca se asteapta emiterea, de catre seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a ordinului de carantina zonala. „Aseara, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, ca urmare a analizelor de risc transmise de catre cei de la DSP si cu avizul INSP, s-au transmis propunerile de carantina zonala pentru cele patru localitati – Domnesti, Jilava, Pantelimon… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

