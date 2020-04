Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de imbolnaviri cu cornavirus a ajuns sambata la 103 de cazuri, in Alba, cu 5 mai mult decat vineri, a raportat Grupul de Comunicare Strategica. Pana in prezent, la nivelul județului au fost inregistrate 4 decese. Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, la nivelul județului au fost…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, vineri seara, decesul unui barbat de 42 de ani din judetul Constanta. El a fost internat in 7 aprilie in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, in stare grava, cu saturatia de oxigen < 90-, fiind confirmat cu coronavirus in aceeasi zi in Spitalul Clinic…

- Numarul de imbolnaviri cu cornavirus a ajuns vineri la 98 de cazuri, in Alba Iulia, cu 8 mai mult decat joi, a raportat Grupul de Comunicare Strategica. La nivelul județului au fost inregistrate 4 decese. Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, la nivelul județului au fost realizate aproximativ…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat decesul unui barbat de 83 de ani din judetul Hunedoara, la care boala a debutat in 29 martie, el fiind internat in Sectia de Boli infectioase a Spitalului Municipal Hunedoara in 31 martie, in aceeasi zi fiindu-i recoltate probe. El a fost confirmat cu coronavirus…

- Alte sase persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 182, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica, transmite agerpres.ro.

- Inca doua persoane infectate cu noul tip de coronavirus au murit, numarul total de persoane decedate ridicandu-se la 148, a informat duminica Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este vorba despre un barbat de 82 de ani din judetul Galati si o femeie de 70 de ani din judetul Giurgiu. Barbatul de 82…

- Datele despre inca doi pacienți decedați au fost transmise duminica la pranz de Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat de la un camin de batrani din Galați și despre o femeie din Giurgiu.

- Ziarul Unirea Inca 4 decese, in Romania, ale unor persoane confirmate cu COVID-19: Bilanțul național a ajuns la 22 Inca 4 decese confirmate cu COVID-19 au fost anunțate in cursul serii de joi de catre Grupul de Comunicare Strategica. Astfel bilanțul morților la nivel național a ajuns la 22. 19. Barbat,…