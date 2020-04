Stiri pe aceeasi tema

- Inca 6 persoane au murit din cauza noului coronavirus, numarul total al deceselor ajungand la 451, in cursul zilei de duminica fiind anuntate 30 de decese, a informat Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Printre cele 6 noi cazuri de deces anuntate duminica seara de catre GCS se numara si o femeie…

- Ziarul Unirea Bilanțul DECESELOR a ajuns la 265: Alte 8 persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus, printre care și o femeie de 47 de ani Alte 8 decese au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 265 Deces 258 Barbat, 75 de ani…

- Alte cinci persoane au decedat dupa ce au fost infectate cu coronavirus, bilanțul negru din Romania ajungand la 156 cazuri, a anunțta Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, duminica a murit un barbat de 66 ani din județul Constanța, care era confirmat cu noul coronavirus din 27 martie. Un alt…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca au fost inregistrate șase noi decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Numarul total a ajuns la 146 de decese in Romania. Iata cea mai recenta lista transmisa de autoritați: Deces 141 – Barbat, 51 ani din jud.…

- Inca 7 persoane infectate cu coronavirus au murit in Romania, potrivit informarii transmise vineri dupa-amiaza de Grupul pentru Comunicare Strategica. Numarul deceselor a ajuns, astfel, la 133. Deces 127 Barbat, 46 ani, jud Ialomița. Internat in SJU Slobozia-ATI in data de 31.03.2020.Recoltat pentru…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Mai jos puteți vedea lista celor mai recente decese, așa cum a fost transmisa de GCS: Deces 108 Barbat, 64 ani, jud Arad. Internat in SJU Arad-Boli Infecțioase cu Insuficiența…

- Grupul de COmunicare Strategica a anunțat inca patru decese in Romania din cauza complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bulanțul total a ajuns la 34 in țara noastra. Decesul inregistrat cu numarul 31 este un barbat in varsta de 65 ani din județul Arad, internat…

- Alte patru persoane au murit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, a anunțat, joi seara, Grupul de Comunicare Strategica. Pacienții aveau varste cuprinse intre 45 și 70 de ani. Numarul total al deceselor inregistrate in Romania din cauza coronavirusului…