- Autoritațile anunța, in aceasta dimineața, 11 noi decese din cauza Covid-19. Romania a depașit 800 de decese. Trei victime provin de la caminul de batrani din Galați. Deces 791 – Barbat, 68 ani, județ Galați. Persoana asistata la Caminul de batrani Galați. Data recoltarii: 25.04.2020. Data confirmarii:…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, vineri seara, alte 18 decese inregistrate la pacienți cu COVID-19. Bilanțul morților in Romania ajunge astfel la 744. Deces 727 – Femeie, 80 ani, județ Arad. Data internare: 27.04.2020-Spital Județean de Urgența Arad, secția Boli Infecțioase, transfer 28.04.2020…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi decese survenite in ultimele zile din cauza complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul total a ajuns in Romania la 545. Deces nr. 528 – Femeie, 60 ani din județul Vrancea Data internarii: 02.04.2020 in Spitalul…

- Noua decese ale unor persoane infectate cu coronavirus au fost raportate, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul din Romania a ajuns la 507 morți. Deces 499 Femeie, 78 ani din București. Data internarii: 04.04.2020 – Spital Militar Central București – ATI. Data recoltare: 06.04.2020. Data…

- Patru noi decese ale unor pacienți infectați cu COVID 19 au fost raportate, in aceasta dimineața, de Grupul de Comunicare Strategica, numarul total in Romania ajungand la 482. Deces 479 Femeie, 83 ani din județul Bacau. Data internarii: 30.03.2020 la Spitalul Județean de Urgența Bacau, secția ortopedie,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca au fost inregistate alte șase decese ale unor persoane infectate cu COVID 19, numarul morților in Romania ajungand la 203. Decesul 198 este ambulanțierul de la SAJ Suceava, barbat, 53 ani. Cazul 199 este o femeie de 61 ani din județul Mureș, internata in…

- Autoritațile au conformat, azi noapte, alte șapte cazuri noi de COVID 19. Caz 89 – femeia de 49 de ani a venit din Italia pe data de 10 martie și se afla in autoizolare cand a fost confirmata cu COVID-19. Caz 90 – Femeie, 64 de ani din Neamț, venita din Italia in 09.03 confirmata in […] Articolul Coronavirus…