- Directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a precizat ca, deși Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența nu a inclus in restricțiile inițiale din București și salile de jocuri de noroc, acest lucru va fi rectificat. Totodata, Arafat a declarat ca daca numarul de cazuri…

- "Comitetul National pentru Situatii de Urgenta are atributii pentru dispunerea de restrictii la nivel national. Conform Hotararii de Guvern privind prelungirea starii de alerta, in baza propunerii CNSU, deciziile se iau la nivel judetean sau, respectiv, la nivelul Bucurestiului, la nivel municipal,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi, Hotararea nr. 40 privind propunerea prelungirii starii de alerta si a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. CNSU propune prelungirea cu 30 de zile…

- Din 16 august 2020, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta, o hotarare de guvern in acest sens urmand sa fie supusa aprobarii in sedinta de Guvern, a anuntat, vineri, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința desfașurata astazi, 28 iulie, Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de... The post Autoritatile au decis: masuri de ultim moment, care ne vizeaza pe toti appeared first on Renasterea banateana .

- Persoanele care au intrat in contact direct cu bolnavi de COVID-19 vor fi carantinate in baza unei decizii emise de Directia de Sanatate Publica pentru fiecare, individual, potrivit Hotararii 36 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prezentata marti, in cadrul sedintei de Guvern, de seful…

- Persoanele care sosesc in Romania din tarile sau zonele de risc epidemiologic ridicat, in baza unei liste intocmite de Institutul National de Sanatate Publica, vor fi carantinate, potrivit Hotararii 36 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prezentata marti, in cadrul sedintei de Guvern,…

- Autoritațile ar putea lua masuri restrictive in acele zone unde vor fi creșteri mari ale cazurilor de infectare cu coronavirus, a confirmat șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat. . Restricțiile se vor impune in baza unor analize ale specialiștilor și autoritaților, a specificat…