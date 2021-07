Incepand de joi intra in vigoare, in Romania, alte masuri de relaxare a restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat saptamana trecuta ca, incepand cu data de 1 iulie, numarul persoanelor care pot participa la evenimente private - nunti, botezuri - a fost marit la maximum 150 in exterior sau 100 in interior. "Se permite un numar mai mare de persoane la evenimentele private - aici vorbim in mod deosebit de nunti, botezuri, in saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali, corturi de evenimente - la maximum…