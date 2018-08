Stiri pe aceeasi tema

- Tractoristul care a provocat accidentul cu zece raniți, din județul Buzau, a fost reținut. Barbatul in varsta de 40 de ani, din Pogoanele, fugise de la locul faptei, in condițiile in care consumase alcool. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, Mihail Draghiciu,…

- Libertatea a obținut primele declaratii ale politistului care s-a infectat cu HIV la o clinica din Bucuresti. Omul, caruia, din motive lesne de inteles, ii vom proteja numele, este acum internat la un spital de boli infectioase din Capitala. In urma cu o luna, a aflat ca are virusul care a nenorocit…

- Pilotii care s-au catapultat, luni, din aeronava IAR 99 Soim inainte de prabusirea acesteia langa Bacau, se afla la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" (SUUMC) din Bucuresti, unde au fost consultati de echipe multidisciplinare, informeaza Ministerul Apararii Nationale.…

- Un elev al Școlii de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene din Boboc, județul Buzau, a murit și trei sunt raniți grav, dupa ce mașina în care se aflau a intrat într-un copac, în timpul nopții de miercuri spre joi, în apropierea unitații militare. Cei patru militari…

- Politistii au facut joi perchezitii la Spitalul Universitar, la Spitalul Colentina si Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino" din Capitala, precum si la primaria comunei Izvoarele, judetul Giurgiu si la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Giurgiu, intr-un dosar in care mai multe cadre medicale sunt…

- Psihologul Hanibal Dumitrașcu a incetat din viața, duminica dupa-amiaza, dupa ce a ajuns, joi, de urgența, la Spitalul Universitar, in urma unui atac cerebral. Psihologul a fost supus și unei inervenții chirurghicale, el suferind și de alte boli cronice.Reprezentanții Spitalului Universitar…

- Hanibal Dumitrașcu a murit, duminica, la Spitalul Universitar din Capitala, la varsta de 54 de ani. Cunoscutul psiholog era in stare grava, fiind ținut in viața doar de aparate (VEZI AICI TOATE DETALIILE). Conform declarației de avere completata in urma cu patru ani, Hanibal Dumitrașcu deține doua apartamente,…

- Psihologului i s-a facut rau pe strada joi. A fost internat la Spitalul Universitar din Bucuresti, unde a fost supus unei interventii chirurgicale. Hanibal Dumitrascu ar fi suferit un accident vascular si este in stare grava, potrivit Romania TV. Citeste si: Psihologul Hanibal Dumitrascu…