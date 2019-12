Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur a avut loc, miercuri dimineata, in Romania. Seismul s.a produs in judetul Vrancea. Cutremurul de miercuri dimineata a inregistrat magnitudinea 2,8 si s-a produs la o adancime de 105 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului.

- De ultima ora! CUTREMUR puternic in Romania in ziua alegerilor CUTREMUR IN ROMANIA. In ziua de 10 Noiembrie 2019 la ora 13:53:56 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur cu magnitudinea ml 3.8, la adancimea de 170km. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs marți dimineața, in Vrancea. Seismul a fost urmat de altul, de 2,8 grade, in Banat, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul de 2,6 grade pe scara Richter din Vrancea s-a produs la adancimea de 98…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs miercuri in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Este al patrulea seism inregistrat in ultimele 24 de ore in zona seismica Vrancea.Citește și: Eugen Teodorovici, dialog de inalta ținuta cu un parlamentar USR: Au, manca-ți-aș!…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 29 Octombrie 2019 la ora 13:43:45 ora locala a Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 42 kilometri.Seismul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Val de cutremure in Romania, azi-noapte! Doua seisme s-au produs la interval de cateva ore in noaptea de joi spre vineri, in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul seism s-a produs la 00:39, in zona Vrancea, la o adancime de 70…

- Doua noi cutremure s-au produs in tara noastra. Seismele au avut loc in noaptea de joi spre vineri si au avut loc in judetul Vrancea. Astfel, nu mai putin de zece cutremure au fost inregistrate in Romania, in luna octombrie.

- In urma cu putin timp, doua seisme s au produs in Romania, la o distanta de aproximativ 5 minute.Primul cutremur s a produs la 19.37, ora locala a Romaniei si a avut o magnitudine de 2.4 grade si o adancime de 116 kilometri, in judetul Buzau, localizat manual la coordonatele 45.53 latitudine si 26.54…