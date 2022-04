Stiri pe aceeasi tema

- Romania a raportat alte doua cazuri de hepatita de origine necunoscuta. Este vorba despre un baiat de 16 ani si o fata de 10 ani, ambii din Sibiu, a informat vineri Directia de Sanatate Publica (DSP) Sibiu, citata de Agerpres.Primul caz, cel al baiatului de 16 ani, a fost raportat pe 19 aprilie. Cazul…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Sibiu a raportat, vineri, doua cazuri de hepatita de cauza necunoscuta la copii. Este vorba de un baiat de 16 ani si o fata de 10 ani, informeaza Agerpres . Conform unei informari transmise de reprezentantii DSP Sibiu, primul caz a fost raportat pe 19 aprilie. “Baiat…

- Directiei de Sanatate Publica (DSP) Sibiu a declarat ca a raportat doua cazuri de hepatita de cauza necunoscuta la copii, fiind vorba despre un baiat de 16 ani, internat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu pentru investigatii suplimentare, avand evolutie stabila, si despre o fetita de 10 ani, care a…

- Au fost sesizate inca doua cazuri de hepatita ”misterioasa” la noi in țara. De data aceasta, pacienții sunt doi copii, in varsta de opt luni și de zece ani. Situația este din ce in ce mai tensionata in Romania, iar anunțul oficial a fost facut chiar de catre Ministerul Sanatații.

- Inca doua cazuri suspecte de hepatita cu cauze necunoscute la copii au fost depistate in Romania. Acestea se adauga unui caz deja confirmat, o fetița de 5 ani care ar putea avea nevoie de transplant hepatic. Specialiștii din Ministerul Sanatații recomanda parinților sa le puna copiilor masca in spații…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a vorbit, miercuri, la Antena 3, despre starea de sanatate a fetiței in varsta de 5 ani diagnosticata cu noua forma de hepatita despre care medicii nu știu cum se transmite. „Starea fetiței de 5 ani nu s-a ameliorat. Aceasta hepatita poate duce in orice moment la…

- Ministerul Sanatații face precizari despre cazul de hepatita acuta severa aparut la un copil din Romania. Este vorba despre o fetița de 5 ani, internata la un spital de specialitate din 4 aprilie.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, crede ca in zece zile Romania va intra pe un trend descrescator al acestui val pandemie, estimand ca saptamana viitoare vom depasi 40.000 de cazuri zilnic. Rafila a fost intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa, la ce sa ne asteptam in zilele urmatoare…