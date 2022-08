Stiri pe aceeasi tema

- Doua nave ce transporta cereale au parasit portul Ciornomorsk, a anunțat sambata Ministerul turc al Apararii, numarul total de nave care au plecat din porturile Ucrainei de la Marea Neagra sub un acord mediat de ONU ajungand la 27, transmite Reuters.

- Navele de transport MV Arizona si MV Sacura, care transporta boabe de soia si porumb, au parasit luni porturi ucrainene de la Marea Neagra, au anuntat Turcia si Ucraina, ridicand la zece totalul de cargouri de cand primul vas de transport a navigat saptamana trecuta in baza unui acord cu Rusia privind…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca „un document final” va fi pregatit in scurt timp pentru a permite reluarea exporturilor ucrainene de cereale prin Marea Neagra, in urma negocierilor desfasurate saptamana aceasta de Rusia, Ucraina, Turcia si ONU, transmite AFP.

- Armata rusa si-a anuntat joi retragerea din Insula Serpilor, un punct strategic in Marea Neagra cucerit de Moscova inca din primele zile ale invaziei sale in Ucraina la 24 februarie, dupa mai multe saptamani de bombardamente intense, informeaza AFP. ‘La 30 iunie, in semn de bunavointa, fortele armate…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi ca vasele care transporta cereale pot parasi porturile ucrainene de la Marea Neagra prin "coridoare umanitare" si ca Rusia este gata sa le garanteze siguranta, relateaza Reuters, preluand agentia rusa Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

