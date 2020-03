Alte două focare de pestă porcină africană în Argeș! DSVSA, în stare de alertă maximă Joi, 5 martie, a fost convocat de urgența Centrul Local de Combatere a Bolilor in vederea aprobarii Planurilor de masuri in cazul confirmarii pestei porcine africane la porcii domesticii din doua exploatații nonprofesionale (gospodarii) din localitatea Capațanenii-Pamanteni, comuna Arefu și localitatea Albeștii-Pamanteni, comuna Albeștii de Argeș. In județul Argeș, in prezent, sunt confirmate și active urmatoarele focare și cazuri de pesta porcina africana: – 3 focare de pesta porcina africana in exploatații nonprofesionale din localitațile Voroveni, comuna Davidești, Capațanenii-Pamanteni, comuna… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

