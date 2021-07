Stiri pe aceeasi tema

- Inca doua decese au fost inregistrate ca urmare a infectarii cu tulpina Delta, informeaza miercuri Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit sursei citate, persoanele, cu varste de 62, respectiv 35 de ani, sunt din judetul Bacau si erau nevaccinate,…

- Inca doua persoane infectate cu varianta Delta a coronavirusului SARS-COV2 au murit. Este vorba despre doi barbați din Bacau, care nu erau vaccinați impotriva COVID-19. Ambii fusesera in Finlanda.

- Valeriu Gheorghița a avertizat ca in ultima saptamana s-a inregistrat o dublare a cazurilor de imbolnavire COVID-19 produse de tulpina Delta la nivel european, care poate avea consecințe și in Romania.Intrebat daca evoluția epidemiei de COVID-19 se va schimba in urmatoarele doua luni, in toamna, din…

- Beatrice Mahler revine in atenția cetațenilor cu un avertisment ingrijorator pentru Romania. Pentru ca tulpina Delta poate determina o creștere rapida a cazurilor de Covid-19, managera de la „Marius Nasta”, atrage atenția asupra riscurilor pe care persoanele nevaacinate le au. Din pacate, in Romania…

- Expertul in sanatate publica de la UBB, Razvan Cherecheș, spune ca singura soluție de protecție impotriva tulpinii Delta care, "cel mai probabil din august incolo", va deveni majoritara și in Romania, este vaccinarea.

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat sambata ca tulpina indiana a SARS-CoV-2 poate deveni predominanta si in Romania, ea afirmand ca spitalele sunt pregatite pentru valul patru al pandemiei. "Ne dorim sa crestem rata de imunizare si procentul celor vaccinati, mai ales in contextul…

- Au fost raportate 707 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise miercuri, 19 mai, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 54 decese noi. 718 pacienți sunt la ATI. Citește și ALBA: 23 de cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. Incidența actualizata…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 1.049.539. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost…