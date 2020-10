Stiri pe aceeasi tema

- Doua decese cauzate de coronavirus au fost inregistrate in județul Alba. Este vorba despre o femeie de 69 de ani și un barbat de 77 de ani. Femeia a fost confirmata cu noul coronavirus, in 18 septembrie și a decedat pe secția ATI a Spitalului Județean din Alba Iulia, in data de 27 septembrie. Aceasta…

- Trei pacienți au decedat de miercuri și pana joi la Spitalul Curteanu din Oradea: doua paciente cu varsta de 69 respectiv 85 de ani, ambele internate la secția de Anestezie Terapie Intensiva și un barbat cu varsta de 74 de ani, care a fost internat la secția de Interne a spitalului.

- Trei noi decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, s-au inregistrat in județul Alba, in ultimele 24 de ore. Este cel mai mare numar de bolnavi care au murit intr-o singura zi. Numarul total al persoanelor decedate de la inceputul epidemiei a ajuns la 60, in județ. Barbat, 71 de ani, din…

- Au fost inregistrate doua noi decese cauzate de COVID-19 in Alba. Este vorba doi barbați, de 63 de ani respectiv 64 de ani, din Aiud și Garbova, care au decedat pe secția ATI a spitalului din Targu Mureș. Primul dintre aceștia, un barbat in varsta de 63 de ani, a fost confirmat in 18 august, […] Citește…

- © Sputnik / Evghenii Panasenco Doua persoane și-au pierdut viața la scaldat in raul Nistru: Erau in stare de ebietate CHIȘINAU, 30 aug - Sputnik. Din numarul total de cazuri, 3 cazuri sunt de import (Romania-1, Turcia-1, Franța). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns…

- Alte trei decese cauzate de noul tip de coronavirus au fost inregistrate, astazi, in Republica Moldova, bilanțul total ridicandu-se la 732 de la inceputul pandemie, anunța Ministerul Sanatații. Este vorba despre doi barbați și o femeie, din raioanele Cahul, Ungheni și din regiunea transnistreana.

- O femeie de 71 de ani, diagnosticata cu COVID-19, a murit dupa ce s-a prabușit, miercuri noapte, de la etajul 1 al Spitalului de Pneumoftiziologie Valea Iașului, județul Argeș. Femeia era internata impreuna cu soțul ei, și el infectat cu noul...

- V. Stoica Dupa o perioada in care raportarile oficiale ale cazurilor de coronavirus inregistrate in județul Prahova au starnit panica printre locuitorii județului, ieri, in cele din urma, a scazut numarul cazurilor noi de Covid-19. Conform situației facute publice de Grupul de Comunicare Strategica,…