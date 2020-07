Stiri pe aceeasi tema

- Romania a depașit pragul de 1.000 de cazuri noi de coronavirus, raportate dupa un interval de 24 de ore. In fruntea clasamentului județelor cu cele mai multe noi imbolnaviri se afla București, iar la finalul acestuia, un județ cu 0 noi teste pozitive.

- "Ministerul sanatatii, condus de un membru PNL, a anuntat la pranz, prin comunicatorii-dezinformatori uzuali, ca in Bucuresti au aparut 100 de noi cazuri de pacienti covid 19, de ieri pana azi. Ca sa vedeti pana unde se merge cu manipularea si dezinformarea, iata cateva cifre : * Spitalul Victor Babes…

- Cu exceptia Germaniei, Romania are cele mai multe noi cazuri de infectie cu noul coronavirus din intreaga Uniune Europeana. In timp ce in majoritatea statelor tendinta este descrescatoare, tara noastra a inregistrat o noua crestere semnificativa, anuntand marti un bilant mai mare cu 118 cazuri fata…

- Pana astazi, 27 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.022 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.530 au fost declarate vindecate și externate. BUZAU - 494 cazuri pozitive!

- Pana astazi, 22 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.291 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.031 au fost declarate vindecate și externate. BUZAU - 426 de cazuri pozitive!

- Pana astazi, 10 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.945 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). (IERI 20749) VINDECATE Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.103 au fost declarate vindecate și externate.(IERI 14910) DECESE Totodata, pana acum, 1.360 persoane…

- Pana astazi, 8 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.604 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). (ieri: 20479) VINDECATE Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.826 au fost declarate vindecate și externate. (ieri 14638) DECESE Totodata, pana acum, 1334 persoane…

- Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus in Romania a crescut la 11.036 dupa ce au fost inregistrate alte 401 noi cazuri. Potrivit ultimelor informații de la Grupul de Comunicare Strategica, pana acum au murit 608 de pacienti cu Covid-19.La ATI, in acest moment, sunt internați 236 de pacienți.…