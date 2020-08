Stiri pe aceeasi tema

- Avem 1.020 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore patru bistrițeni au fost infectați cu coronavirus. Nici o persoana nu a fost declarata vindecata și externata. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.087 de cazuri noi de infecție. In ultimele…

- Zece cazuri de COVID-19 au fost confirmate la sectia de pompieri din orasul Negresti Oas, a declarat pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Somes” Satu Mare, Bianca Timis. “Zece cazuri sunt confirmate la Sectia de Pompieri Negresti Oas. S-au luat toate masurile…

- Avem 827 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 17 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar șapte persoane au fost declarate vindecate și externate. In carantina, la aceasta ora, se afla 398 bistrițeni. La nivel național, in același interval…

- Avem 631 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore șase bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, 8 persoane au fost declarate vindecate și externate. S-au inregistrat și doua decese. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 456 de cazuri noi…

- Avem 593 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 11 bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar 13 persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 555 de cazuri noi de infecție. In ultimele 24…

- Avem 582 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore opt bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, 12 persoane au fost declarate vindecate și externate, iar o persoana infectata cu COVID-19 a decedat. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 397…

- Avem 573 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 12 bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, 10 persoane au fost declarate vindecate și externate, iar o persoana a decedat. La nivel național, in același interval de timp, au fost raportate 391 de cazuri noi de infecție.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca la nivel național s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, 269 cazuri noi. La nivelul județului nostru, o singura persoana a fost depistata pozitiv cu noul tip de coronavirus. Romania raporteaza azi 26.582 de cazuri de COVID 19, de la inceputul pandemiei.…