Alte deseuri oprite la Petea Vineri, 6 august, politistii de frontiera de la Petea au controlat o autoutilitara marca Fiat Ducato, condusa de un cetatean roman, in varsta de 41 de ani. Acesta transporta, conform documentelor de insoțire a marfii, cauciucuri de la o societate comerciala din Austria pentru o firma din Romania. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

