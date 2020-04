Alte curse aeriene din Timisoara au plecat cu muncitori spre Germania

Un avion cu peste 80 de muncitori romani la bord a decolat marți de pe Aeroportul Traian Vuia din Timisoara cu destinația Dusseldorf. Inainte, insa, toți au fost controlați de medici care au verificat daca aveau febra și daca erau pe listele persoanelor aflate in izolare sau in carantina. Odata ce au aterizat in Dusseldorf, oamenii au fost transportati in mai multe localitati din Germania unde vor lucra in agricultura. Ei aleg sa infrunte riscul infecției cu coronavirus pentru un salariu mai bun. Mulți sunt veterani ai muncii sezoniere, alții au ramas șomeri, iar Germania este singura lor șansa.…