Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, in aceasta seara, alte cinci decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Bilanțul morților in Romania ajunge la 220. Potrivit GCS, este vorba de un barbat de 35 de ani din București, care a murit in 2 aprilie, dupa ce a fost confirmat cu COVID-19 in 30 martie. Acesta […]