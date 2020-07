Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 18 iul. Sputnik. Ministerul Sanatații a publicat cu puțin timp in urma date noi cu privire la evoluția cazurilor de COVID-19. Astazi in Republica Moldova au fost confirmate 300 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dintre care 12 in Transnistria. Din numarul total de cazuri,…

- CHIȘINAU, 18 iul – Sputnik. Un numar de 80 de persoane cu suspecție la coronavirus au fost internate la Centrul COVID-19 din Chișinau din dimineața zilei de 17 iulie pana in dimineața de 18 iulie. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaMinisterul…

- CHIȘINAU, 14 iul – Sputnik. In ultimele 24 de ore, in Republica Moldova au fost confirmate alte 269 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care șapte in Transnistria. Un caz este de import, informeaza Ministerul Sanatații, Muncii și protecției sociale. Astfel, bilanțul persoanelor…

- CHIȘINAU, 10 iul - Sputnik. Astazi s-au inregistrat 258 de cazuri noi de COVID-19, dupa ce au fost procesate 1819 teste. Toate sunt cu transmitere locala, nu exista niciun caz de import. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaStarea de urgența…

- Alte 351 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 6 in Transnistria. 350 cazuri sint cu transmitere locala și 1 caz de import (Rominia). Total teste efectuate in aceasta zi – 1787, dintre care primar – 1319 si repetat – 468. Bilanțul persoanelor…

- CHIȘINAU, 19 mai - Sputnik. Șefa Directiei generale asistenta sociala și sanatate din cadrul Primariei Capitalei, Tatiana Bucearschi, a declarat ca in contextul starii de urgența in sanatate publica, locuitorii Capitalei trebuie sa respecte in continuare aceleași recomandari impuse anterior de autoritați…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza despre alte 139 cazuri de infecție cu noul Coronavirus inregistrate astazi in Republica Moldova, din 1254 de teste procesate. Toate cazurile inregistrate astazi sunt cu transmitere locala.