Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 54.000 de doze de vaccin Janssen (Johnson&Johnson) au intrat, miercuri, in tara, urmand ca joi sa ajunga la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19.…

- O noua transa de vaccin de la Pfizer/BioNTech, care consta in 511.290 doze, soseste astazi in Romania. Vaccinurile sunt livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).…

- Astazi, sosește in Romania o noua tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech. Aceasta cuprinde peste 345.000 de doze, dintre care aproape 47.000 vor ajunge la Centrul Regional de Depozitare Brașov. Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat ca…

- O noua tranșa de doze de vaccin produs de Pfizer BioNTech, va ajunge astazi in Romania. Tranșa cuprinde peste 220.000 de doze, dintre care aproape 27.000 vor ajunge la Centrul Regional de Depozitare Brașov. Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV)…

- Peste 100.000 de doze de vaccin Moderna vor ajunge astazi, la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, transportul, terestru, fiind asigurat de firma producatoare, anunța Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19.…

- O noua transa de vaccin AstraZeneca – 148.800 de doze – ajunge, joi, in Romania, a informat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, noua transa de vaccin ajunge in tara noastra pe cale terestra. In perioada 26…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca 148.800 doze de vaccin AstraZeneca sosesc, joi, in tara. Astazi, 25 februarie a.c., soseste in Romania pe cale terestra, o noua transa de vaccin AstraZeneca, care consta in 148.800 de…

- Peste 23.000 de doze de vaccin anti-coronavirus vor ajunge la Brașov in cea de-a zecea tranșa de ser anti COVID-19 produs de Pfizer BioNTech, care sosește astazi in Romania. A zecea tranșa de vaccinuri Pfizer/BioNTech care consta in 201.240 de doze, vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca…