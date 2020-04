Stiri pe aceeasi tema

- 3.613 de persoane au fost confirmate pana in prezent, in Romania, cu noul coronavirus, a informat sambata Grupul de Comunicare Strategica (GCS). De la ultima informare transmisa de GCS, au fost inregistrate alte 430 de cazuri noi de imbolnavire. Dintre persoanele infectate, 329 au fost declarate vindecate…

- Autoritațile au anunțat ca pana astazi, 4 aprilie, pe teritoriul Romaniei s-au confirmat 3613 cazuri de COVID-19. Pana astazi, 4 aprilie, ora 12.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.613 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 3 aprilie, 3.183 de romani sunt infectați cu COVID-19! Dintre bolnavi, 445 au luat virusul in ultimele 24 de ore, 283 s-au vindecat, 116 au muritDintre persoanele confirmate pozitiv, 283 au fost declarate vindecate și externate din unitați…

- Un numar de 3.183 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus, in Romania, au fost inregistrate pana astazi, 3 aprilie 2020, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit ministrului Sanatații, Nelu Tataru, exista trei focare de infecție: Suceava, Arad și Deva. 11 cazuri de…

- Pana joi, la ora 19:20, in Romania au fost inregistrate oficial 107 de decese din cauza noului coronavirus. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, ultimele 13 decese au fost raportate in municipiul București și județele Teleorman, Bistrița Nasaud, Bacau, Dambovița, Hunedoara, Suceava, Arad și Ilfov.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca pana astazi, 1 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.460 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 252 au fost declarate vindecate și externate (84 la București, 56 la Timiș,…

- Pâna astazi, 25 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 23 la București, 6 la Craiova, 2 la…

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 16 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 7 in Iași, 2 in Suceava, 2 in Neamț și cate unul in Ialomița, Mureș, Botoșani, Bistrița…