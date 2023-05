Alte 8 bănci din România, luate în vizor de ANPC: Vor fi nevoite să emită noi grafice de rambursare Bancile vor trebui sa emita noi grafice de rambursare, unde principalul creditului datorat sa fie achitat de catre consumatori in rate egale pe intreaga perioada de creditare. „As vrea sa spun ca am splituit acest proces-verbal de constatare a contraventiei in doua etape. Prima etapa ar fi vizavi de ceea ce se intampla de acum […] The post Alte 8 banci din Romania, luate in vizor de ANPC: Vor fi nevoite sa emita noi grafice de rambursare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

